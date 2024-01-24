MIDA отбирает подрядчика для проектирования жилых домов в Говсанах

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки архитектурно-градостроительного обоснования, проекта строительства и авторского контроля многоквартирных домов в поселке Говсаны. Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере - 375 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями. Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 2 февраля. Тендерная процедура состоится в тот же день, в тоже время. Площадь ЖК в Говсаны составляет 2,3 га. Б.Рустамбеков

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