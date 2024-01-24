MIDA отбирает подрядчика для проектирования жилых домов в Говсанах

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки архитектурно-градостроительного обоснования, проекта строительства и авторского контроля многоквартирных домов в поселке Говсаны.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере - 375 манатов.
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 2 февраля. Тендерная процедура состоится в тот же день, в тоже время.
Площадь ЖК в Говсаны составляет 2,3 га.
Б.Рустамбеков
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