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Инфраструктура и тендеры 24.01.2024 17:00

MIDA отбирает подрядчика для проектирования жилых домов в Говсанах

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки архитектурно-градостроительного обоснования, проекта строительства и авторского контроля многоквартирных домов в поселке Говсаны.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере - 375 манатов.

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Прием тендерных предложений компаний осуществляется до 15:00 2 февраля. Тендерная процедура состоится в тот же день, в тоже время.

Площадь ЖК в Говсаны составляет 2,3 га.

Б.Рустамбеков

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Тэги: MIDA, ТЕНДЕР, ГОВСАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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