Аналитики прогнозируют, что после июньских выборов Европарламент резко поправеет

В результате предстоящих в июне выборов произойдет резкое поправение Европарламента - такой прогноз дает в своем докладе аналитический центр Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

"Мы ожидаем, что после выборов 2024 года голоса популистов, особенно представителей радикальных правых, вероятно, зазвучат громче, чем когда-либо с тех пор, как в 1979 году Европейский парламент был впервые избран прямым голосованием", - говорится в опубликованном в среду докладе, который основан на исследовании общественного мнения.

Авторы доклада предполагают, что это не может не сказаться на политике Евросоюза, но радикальных перемен не прогнозируют.

"Большинство в следующем составе Европарламента, скорее всего, поддержит продолжение той финансовой, материально-технической и военной помощи, которую западные государства оказывают Киеву с февраля 2022 года", - говорится в докладе. Но также отмечается, что вырастет число депутатов, которые симпатизируют России.

По прогнозам ECFR, популисты-евроскептики могут выйти на первое место в девяти странах ЕС: Австрии, Бельгии, Франции, Венгрии, Италии, Польше, Нидерландах, Словакии и Чехии. Скорее всего, они займут второе или третье места еще в девяти странах союза.

Прогноз показывает, что двумя крупнейшими победителями станут политическая группа "Идентичность и демократия" (ID), фракция которой в Европарламенте вырастет примерно на 40 мест, достигнет почти сотни депутатов и станет третьей в ассамблее. Группа "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) увеличит свое представительство на 14 мест и составит 85 депутатов.

Несмотря на эти прогнозы, опрос показывает, что нынешние проевропейские силы - Европейская народная партия (ENP), Социалисты и демократы (C&D), а также либералы из группы "Обновляя Европу" все еще могут собрать большинство в Европарламенте.

Правоцентристская ENP, как ожидается, останется крупнейшей группой в парламенте, получив 173 мест (по сравнению с нынешними 178) и, следовательно, будет обладать наибольшими полномочиями в формировании повестки дня, в том числе при выборах следующего председателя Еврокомиссии.

Рывок вперед правых в Европарламенте может притормозить движение "зеленым курсом", повлиять на внешнюю политику ЕС и усилить пророссийские настроения, отмечают авторы доклада.