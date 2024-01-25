Суд в Азербайджане продлил еще на 4 месяца срок ареста Варданяна

Сабаильский районный суд продлил арест гражданина Армении Рубена Варданяна еще на 4 месяца, сообщают азербайджанские СМИ.
"Сабаильский районный суд вынес решение по уголовному делу, возбужденному в Службе госбезопасности Азербайджана (СГБ). В частности, решением суда, срок ареста Варданяна продлен еще на 4 месяца", - сообщают СМИ.
СГБ Азербайджана сообщила о задержании Варданяна 27 сентября 2023 года и привлечении его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ему инкриминируются статьи: 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Азербайджана.
Решением суда, Варданян был арестован на 4 месяца.
Н.Аббасова
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