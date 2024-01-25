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Происшествия 25.01.2024 19:29

В Азербайджане привлекли к ответственности 15 карабахских сепаратистов - Генпрокуратура

В Азербайджане к следствию по возбужденному ранее уголовному делу привлечены 15 членов незаконного армянского сепаратистского режима в Карабахе, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в Генпрокуратуре.

“Всего по уголовному делу привлечены к ответственности 15 членов сепаратистского режима. Расследование ведет совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры, состоящая из профессиональных сотрудников Военной прокуратуры, Службы госбезопасности, Госпогранслужбы, МВД Азербайджана и других следственных органов”, - отметили в Генпрокуратуре.

По информации ведомства, всем этим 15 лицам в четверг продлен срок ареста еще на 4 месяца.

Как сообщалось ранее, судебные органы в Баку удовлетворили ходатайства и продлили арест "президентов" сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, "спикера парламента" Давида Ишханяна, а также генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна, а также Рубена Варданяна еще на 4 месяца.

Все они были арестованы осенью 2023 года. Им предъявлены обвинения по ряду статей УК Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, СЕПАРАТИСТЫ, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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