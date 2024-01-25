Цены на нефть держатся у максимумов за 8 недель, Brent торгуется выше $81 за баррель

Цены на нефть растут в четверг, держатся у максимальных отметок за 8 недель после новостей о падении добычи в США и новых экономических стимулах в Китае.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:00 мск составила $81,05 за баррель, что на $1,01 (1,26%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,98 (1,31%), до $76,07 за баррель.
Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9,23 млн баррелей, рекордными темпами с середины августа и в четыре раза сильнее прогнозов аналитиков.
Добыча нефти в Штатах упала на 1 млн баррелей в сутки, до 12,3 млн б/с, из-за холодов в Северной Дакоте, вызвавших перебои в работе нефтяных скважин. Неделей ранее объем добычи достигал исторического максимума.
Именно сокращение добычи в США привлекло основное внимание трейдеров, говорится в обзоре Sevens Report Research, который цитирует Market Watch.
Суть в том, что неблагоприятная зимняя погода оказала на рынок нефти и нефтепродуктов США самое существенное влияние со времен резких холодов февраля 2021 года, отмечают эксперты.
Позитивным фактором для нефтяного рынка также стало сообщение ЦБ Китая о снижении нормы резервирования для банков, улучшившее настрой инвесторов в отношении перспектив экономики КНР.
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