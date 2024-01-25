Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8489 RUR   0.0192 GBR   2.1608 TRY   0.0562

Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 75.09 +0.72 Brent 80.04 +0.49

АПК 25.01.2024 21:03

Французские фермеры заблокировали движение по автомагистралям и мостам

В разных частях Франции фермеры продолжают в четверг массовые акции протеста, в ходе которых блокируют тракторами движение на крупных автомагистралях и мостах, сообщают французские СМИ.

Крупные акции проходят в Бордо, Нанте и других больших городах. В четверг участники протестов перекрыли тракторами, в том числе въезд по трассе А42 в Лион.

По данным регионального издания "Франс блё", группа фермеров в районе городе Монтелимар задержала десятки грузовиков, перевозивших импортные продукты, такие как курятину из Польши и вино из Испании. Недовольные протестующие остановили машины и вытащили из них весь груз на дорогу.

Несколько фермерских профсоюзов заявили, что намерены "заблокировать" Париж в пятницу.

Работники сельскохозяйственной сферы требуют от правительства мер для защиты своей деятельности, в частности они недовольны большими объемами импортных продуктов низкой цены, а также возросшими затратами на производство агропродукции и налогом на топливо во Франции.

Протесты продолжаются уже вторую неделю, они начались в юго-западных районах Франции. Постепенно протестное движение усиливается и сосредотачивается ближе к центральным регионам.

По данным ряда французских СМИ, правительство в пятницу может объявить о ряде решений в сфере сельского хозяйства на фоне не ослабевающих уже вторую неделю протестов в стране.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ФЕРМЕРЫ, ПРОТЕСТЫ


Похожие новости


Протестующие против падения цен из-за санкций французские фермеры бесплатно раздают свою продукцию в Париже

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az