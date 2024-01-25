Советник Байдена по нацбезопасности проведет встречу с главой МИД Китая

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава МИД Китая Ван И в ближайшие дни проведут переговоры, сообщает в четверг Financial Times со ссылкой на источник.
Газета, со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией, сообщает, что встреча состоится в неназванной стране Юго-Восточной Азии. Отмечается, что это будут первые подобные контакты Салливана и Ван И с момента встречи лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре 2023 года.
В Белом доме отказались комментировать эти сообщения.
Салливан и Ван И ранее дважды встречались в Австрии и на Мальте, при этом оба раза о встречах заранее не сообщалось. По словам американских официальных лиц, эти встречи были эффективными, так как проходили без внимания СМИ.
Financial Times напоминает, что в прошлом году официальные лица из США и КНР провели ряд мероприятий на высоком уровне, направленных на снижение напряженности, вызванной несогласием по различным вопросам, в частности, по статусу Тайваня.
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