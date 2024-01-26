Японский лунный аппарат SLIM перевернулся при посадке из-за отказа одного из двигателей - JAXA

Японский лунный аппарат SLIM, который в минувшую пятницу совершил посадку на естественный спутник Земли, перевернулся при посадке в связи выходом из строя одного из двух двигателей, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
По этой причине солнечная панель аппарата не сориентирована на солнце и в результате не получает энергию для подзарядки аккумуляторной батареи, которая питает его бортовые системы.
JAXA опубликовала фотографии аппарата, сделанные одним из двух минироверов, которые были сброшены с него перед самым прилунением. На них отчетливо видно, что аппарат стоит перевернутый.
Отказ одного из двух двигателей произошел на высоте примерно 50 метров от поверхности Луны. По этой причине посадка была жёстче, чем планировалось. Кроме того, из-за этого аппарат отклонился на 55 метров от запланированной точки посадки.
Как сообщало ранее агентство, после посадки с учетом уменьшения заряженности батареи до 12% электропитание было решено отключить.
При этом в агентстве отметили, что, по данным телеметрии, солнечная панель аппарата направлена на запад. "Если в будущем солнечный свет начнет поступать на лунную поверхность с западной стороны, мы считаем, что существует возможность выработки электроэнергии", - считают японские инженеры.
Посадка была осуществлена на склоне небольшого лунного кратера Сиоли на видимой стороне Луны.
Главной задачей японского лунного посадочного модуля SLIM, разработанного Mitsubishi Heavy Industries (MHI) совместно с JAXA, была отработка технологии высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли.
В рамках миссии SLIM планировалось получить данные о количестве химических элементов в реголите (лунный грунт). Аппарат и доставленные на Луну микророверы рассчитаны были на работу на лунной поверхности в течение двух недель.
Японский лунный посадочный модуль SLIM был запущен 7 сентября с помощью ракеты-носителя H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) вместе с рентгеновским телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), предназначенным для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии.
В результате миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.
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