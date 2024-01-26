Раскрываемость преступлений в Азербайджане в 2023 году составила почти 88% - Генпрокурор

В 2023 году в Азербайджане совершено 36,811 тыс. преступлений, из которых 87,8% были раскрыты, сообщил генеральный прокурор Камран Алиев.

«В 2023 году в Азербайджане совершено 36,811 тыс. преступлений, раскрываемость по ним составила 87,8%. Всего в прошлом году завершено расследование по 21,104 тыс. уголовным делам, из них 1,35 тыс. дел расследованы в органах прокуратуры», - сказал Алиев в пятницу на заседании коллегии Генпрокуратуры в расширенном составе.

Генпрокурор также отметил, что в прошлом году органами прокуратуры завершили предварительные следствия 902 дел, совместно с другими следственными органами - 16,146 тыс. дел, они переданы на рассмотрения в суды.

В то же время Алиев отметил, что, хотя процентный показатель зарегистрированных в 2023 году особо тяжких преступлений остался стабильным по сравнению с 2022 годом, процентный показатель тяжких и менее тяжких преступлений снизился, а преступлений, не представляющих большой общественной опасности, увеличился.

Б.Рустамбеков