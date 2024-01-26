Жертвами устроенного Арменией минного террора в 2023 году в Азербайджане стали 58 человек - Генпрокурор

Жертвами минного армянского террора в Азербайджане в 2023 году стали 58 человек, заявил генеральный прокурор республики Кямран Алиев.

«В 2023 году 58 человек в Азербайджане стали жертвами взрывов мин и боеприпасов, заложенных Арменией. Из них 19 человек скончались, 39 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», - сказал Алиев на расширенном заседании Коллегии Генпрокуратуры по итогам 2023 года.

Он также отметил, что с ноября 2020 года жертвами взрывов мин и боеприпасов стали 342 граждан Азербайджана, в том числе 65 человек скончались, 277 получили телесные повреждения различной степени.

Н.Аббасова