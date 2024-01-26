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Происшествия 26.01.2024 11:29

В Азербайджане в 2023г органами прокуратуры возмещен ущерб на 76 млн манатов

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в 2023 году органами прокуратуры обеспечено возмещение ущерба на сумму 76 млн 223,179 тыс. манатов в рамках возбужденных уголовных дел.

Алиев в пятницу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам 2023 года, сообщил, что лицами, освобожденными от уголовной ответственности по прекращенным уголовным делам, в бюджет выплачено 7 млн 491,995 тыс. манатов.

Кроме этого, в 2023 году в рамках дел был наложен арест на имущество стоимостью 44 млн 344,204 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, УЩЕРБ, ВОЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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