В Азербайджане в 2023г органами прокуратуры возмещен ущерб на 76 млн манатов

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сообщил, что в 2023 году органами прокуратуры обеспечено возмещение ущерба на сумму 76 млн 223,179 тыс. манатов в рамках возбужденных уголовных дел.

Алиев в пятницу на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященном итогам 2023 года, сообщил, что лицами, освобожденными от уголовной ответственности по прекращенным уголовным делам, в бюджет выплачено 7 млн 491,995 тыс. манатов.

Кроме этого, в 2023 году в рамках дел был наложен арест на имущество стоимостью 44 млн 344,204 тыс. манатов.

Х.Насирзаде