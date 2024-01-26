Прокуратура расследует факт гибели двух человек от угарного газа в Наримановском районе Баку

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о начале расследования по факту смерти двух человек от угарного газа в Наримановском районе Баку.
«26 января в результате отравления угарным газом в съемном доме в Наримановском районе Баку скончались Али Гасанов (2001 г.р.), и Сархан Гасанов (2002 г.р.). Прокуратура Наримановского района проводит расследование по данному факту», - отмечается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
Х.Насирзаде
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