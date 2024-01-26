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Хуситы заявляют, что сумели поразить ракетами британский танкер в Аденском заливе

Йеменские мятежники-хуситы запустили несколько ракет по британскому танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе, в результате чего на судне начался пожар, заявил в пятницу вечером представитель этой группировки бригадный генерал Яхья Сари.

"Наши военно-морские силы провели операцию против британского нефтяного судна (Marlin Luanda) в Аденском заливе с использованием нескольких ракет, удар привел к пожару на судне", - заявил Сари в социальной сети X.

Он отметил, что ВМС хуситов продолжат блокировать израильское судоходство в Красном и Арабском морях, пока в секторе Газа не будет объявлено перемирие.

Западные СМИ со ссылкой на занимающуюся морской безопасностью фирму Ambrey сообщают, что экипаж судна не пострадал.

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Тэги: ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, СУДНО, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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