Гафарова заявила о негативных последствиях оспаривания полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ

Спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявляет о негативных последствиях оспаривания полномочий азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"... Такое отношение делает невозможным взаимодействие азербайджанской делегации с ПАСЕ, так как идет вразрез с целью этой организации, которая призвана служить площадкой для диалога между парламентариями разных стран. К сожалению, данная ситуация еще больше изолирует Совет Европы от вопросов, касающихся региона, включая деятельность, непосредственно связанную с мандатом организации", - говорится в ее письме председателям парламентов государств-членов Совета Европы, выдержки из которого приводит отдел по связям с общественностью и прессы Милли меджлиса Азербайджана.

Она также отметила в письме, что "тенденция использования различных механизмов в качестве средства политического давления в ПАСЕ угрожает беспристрастности и инклюзивности этой структуры, а в случае продолжения подобных действий приведет к полной политизации и поляризации всей деятельности Совета Европы".

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