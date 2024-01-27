Гафарова заявила о негативных последствиях оспаривания полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ

Спикер Милли меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова заявляет о негативных последствиях оспаривания полномочий азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
"... Такое отношение делает невозможным взаимодействие азербайджанской делегации с ПАСЕ, так как идет вразрез с целью этой организации, которая призвана служить площадкой для диалога между парламентариями разных стран. К сожалению, данная ситуация еще больше изолирует Совет Европы от вопросов, касающихся региона, включая деятельность, непосредственно связанную с мандатом организации", - говорится в ее письме председателям парламентов государств-членов Совета Европы, выдержки из которого приводит отдел по связям с общественностью и прессы Милли меджлиса Азербайджана.
Она также отметила в письме, что "тенденция использования различных механизмов в качестве средства политического давления в ПАСЕ угрожает беспристрастности и инклюзивности этой структуры, а в случае продолжения подобных действий приведет к полной политизации и поляризации всей деятельности Совета Европы".
Отдел новостей
Microsoft Corp. сократит 1,9 тыс. рабочих мест в игровом бизнесе
Добыча нефти Сургутнефтегаза в 2024г будет на уровне 2023г - глава НК
"КазТрансОйл" сохранит стоимость транзита российской нефти в Китай до 2034 года
В Китае в сезон путешествий в Новый год по лунному календарю ожидают рекордные 9 млрд поездок
Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Стамбуле
Страны ЕС за 11 мес. 2023г нарастили поставки духов и туалетной воды в Азербайджан на 5%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Спикер Палаты представителей США считает недопустимым одобрение предложений по миграционной реформе и помощи Украине
Хуситы заявляют, что сумели поразить ракетами британский танкер в Аденском заливе
В ЕС ожидают немедленного исполнения промежуточного решения суда ООН по иску ЮАР к Израилю
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы