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Дальнее зарубежье 27.01.2024 14:36

Индия и Франция договорились о совместном производстве вертолетов, подлодок и другой техники

Индия и Франция достигли соглашения о совместном производстве военной техники, включая вертолеты и подлодки, для индийских вооруженных сил и для дружественных государств, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление правительства Индии.

Договоренностей удалось достичь в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Индию. Накануне он был главным гостем военного парада в честь Дня Республики Индии, встречался с премьером Нарендрой Моди, присутствовал на государственном приеме, который давала президент Индии Драупади Мурму.

Согласно заявлению, Макрон и Моди договорились расширять связи в военном производстве, ядерной энергетике, исследованиях космоса, использовании средств искусственного интеллекта в здравоохранении, сельском хозяйстве, по тематике климатических изменений.

В частности, в Индии откроют центр ремонта и обслуживания самых современных двигателей от французской компании Safran SA, а также двигателей от истребителей французского производства Dassault Rafale.

Однако стоимость сделок указывать не стали.

Индийский конгломерат Tata Group и компания Airbus также подписали соглашение о производстве гражданских вертолетов.

Кроме того, страны решили усилить сотрудничество на юго-востоке Индийского океана, на основе опыта совместных разведывательных миссий, которые проходили в 2020 и 2022 годах с заморского департамента Франции - острова Реюньон.

СМИ напоминают, что после России Франция является крупнейшим поставщиком оружия Индии.

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Тэги: ИНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ОБОРОНА, ПРОИЗВОДСТВО


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