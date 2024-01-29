Автомобиль въехал в пост охраны у посольства России в Сеуле

Внедорожник протаранил пост охраны перед посольством России в центре Сеула, сообщает "Ренхап".

Инцидент произошел в 22:10 (17:10) в воскресенье. В результате наезда полицейский, дежуривший на посту охраны, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Отмечается, что водитель внедорожника не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет причину аварии.