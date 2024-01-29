Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8436 RUR   0.0189 GBR   2.1601 TRY   0.0562

Цена на нефть

26.01 $/bbl +/- WTI 78.01 +0.65 Brent 83.55 +1.12

Дальнее зарубежье 29.01.2024 09:24

Автомобиль въехал в пост охраны у посольства России в Сеуле

Внедорожник протаранил пост охраны перед посольством России в центре Сеула, сообщает "Ренхап".

Инцидент произошел в 22:10 (17:10) в воскресенье. В результате наезда полицейский, дежуривший на посту охраны, получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Отмечается, что водитель внедорожника не находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет причину аварии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, РОССИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Южная Корея ввела ограничения на экспорт в Россию и Беларусь еще около 700 видов товаров В Сеуле обсуждают с партнерами возможный визит Ким Чен Ына в Россию Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании ИГИЛ Южная Корея по-прежнему не намерена предоставлять летальное оружие Украине Южная Корея запрещает к экспорту в Россию и Беларусь более 740 товаров Песков: начало поставок Южной Кореей оружия на Украину будет косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт Южная Корея планирует приостановить операции с Центробанком России Samsung объявил о приостановке поставок продукции в Россию Володин встретится с председателем парламента Южной Кореи Путин поздравил президента Южной Кореи с 30-летием установления дипотношений - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az