Банки в Азербайджане во вторник на валютном аукционе приобрели $64 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе во вторник организовал продажу банкам $64,2 млн.
На аукционе 25 января банки приобрели $42,8 млн.
"Спрос со стороны банков на аукционе 30 января составил $64,2 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Х.Насирзаде
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