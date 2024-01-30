AccessBank в 2023 году в рамках программы самозанятости уже поддержал 59 предпринимателей

AccessBank, в качестве ведущего финансового института, активно продолжает свое стратегическое внимание к развитию микро-, малого и среднего бизнеса(ММСБ) в Азербайджане, укрепляя свои позиции лидера и надежного партнера в поощрении предпринимательства в регионе. Непрерывная поддержка предпринимательской активности стала неотъемлемой частью миссии AccessBank, особенно в рамках успешной реализации программы по самозанятости.
В рамках этой программы, входящей в комплекс мер корпоративной социальной ответственности (КСО), в течение 2023 года была предоставлена поддержка18-ти предпринимателям, принадлежащим уязвимым группам населения в различных регионах страны, включая Баку, Губу, Нахичевань, Бабек, Джульфу, Шарур, Центральный Аран, Абшерон-Хызынский, Гянджа-Дашкесанский, Газах-Товузский, Шеки-Загатальский регионы. Главным образом, предпринимателям были предоставлены оборудования для ателье по пошиву одежды и для салонов красоты. В период с 2021 по 2023 годы AccessBank, в рамках программы самозанятости, предоставил необходимое оборудование 59 предпринимателям.
AccessBank реализует данный проект в соответствии с меморандумом, подписанным в 2020 году между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве в сфере поддержки самостоятельной занятости уязвимых групп населения. Основной целью проекта является увеличение занятости данной группы населения, включая лиц с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи, семьи шехидов, безработных и тех, кто ищет работу, а также создание дополнительных возможностей для поддержки доступа к малому предпринимательству.
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