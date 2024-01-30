Израильский министр грозит роспуском правительства в случае безрассудной сделки с ХАМАС

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил, что если его не устроят условия возможной сделки с ХАМАС об освобождении израильских заложников в секторе Газа, то он спровоцирует роспуск правительства, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Безрассудная сделка приведет к роспуску правительства", - написал он в социальной сети X.

Бен-Гвир - лидер ультраправой партии "Оцма Йехудит", входящей в правящую коалицию премьера Биньямина Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, сделка может включать в себя освобождение заложников в обмен на длительное прекращение боевых действий и освобождение большого числа палестинских заключенных из израильских тюрем. В ХАМАС пообещали изучить это предложение.

7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.

В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.