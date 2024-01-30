Израильский министр грозит роспуском правительства в случае безрассудной сделки с ХАМАС

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир предупредил, что если его не устроят условия возможной сделки с ХАМАС об освобождении израильских заложников в секторе Газа, то он спровоцирует роспуск правительства, сообщает во вторник The Times of Israel.
"Безрассудная сделка приведет к роспуску правительства", - написал он в социальной сети X.
Бен-Гвир - лидер ультраправой партии "Оцма Йехудит", входящей в правящую коалицию премьера Биньямина Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Израиль, США, Египет и Катар на встрече в Париже договорились об основах новой сделки по освобождению заложников, находящихся в секторе Газа у группировки ХАМАС. По данным СМИ, сделка может включать в себя освобождение заложников в обмен на длительное прекращение боевых действий и освобождение большого числа палестинских заключенных из израильских тюрем. В ХАМАС пообещали изучить это предложение.
7 октября 2023 года радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в анклаве.
В ноябре 2023 года Катар, Египет и США выступили посредниками при заключении соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в результате которого освободили 105 заложников. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты председателю КНР
Азербайджан и ИБР подписали меморандум о подготовке рамок сотрудничества
Власти Азербайджана получили более 100 обращений по организации бизнеса в Ханкенди - Эйнуллаев
Поставки лесных орехов из Азербайджана в Швейцарию в 2023г выросли в 5 раз
ЛУКОЙЛ готовится к изысканиям на Северо-Широтной структуре Каспия и постановке СПБУ для бурения первой скважины
Швейцария в 2023г купила у Азербайджана нефти на 15 млн евро
В связи со взрывом и пожаром в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку арестованы 2 человека
Neuralink Илона Маска впервые вживила мозговой имплантат человеку
Атака сепаратистов в Пакистане привела к гибели семи человек
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов
AccessBank в 2023 году в рамках программы самозанятости уже поддержал 59 предпринимателей
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы