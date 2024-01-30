Цены на нефть остаются в плюсе

Нефтяной рынок остается в плюсе во вторник, трейдеры оценивают ближневосточные новости.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $82,53 за баррель, что на $0,13 (0,16%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на нефть WTI на март в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,52 (0,68%), до $77,3 за баррель.
"Разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке остается самым очевидным, причем увеличивающимся, риском для нефтяного рынка", - говорится в обзоре аналитиков JPMorgan.
"Хотя эскалации ситуации исключать нельзя, мы по-прежнему считаем ее маловероятной, поскольку у главных сторон конфликта есть мощные стимулы избегать прямой конфронтации, и пока они действовали соответственно", - приводит мнение экспертов Market Watch.
В выходные стало известно о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона являются фактором поддержки рынка.
Тем временем государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила во вторник, что пока не будет увеличивать добычу до 13 млн баррелей в сутки (б/с) после получения соответствующей директивы министерства энергетики страны. Объем мощностей компании останется на уровне 12 млн б/с.
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