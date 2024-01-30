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Дальнее зарубежье 30.01.2024 21:00

Хуситы в Йемене заявляют, что готовы к длительному противостоянию с США и Великобританией

Хуситы заявили о готовности к затяжному конфликту с США и Великобританией.

"Мы готовы к длительному противостоянию с тираническими силами", - приводит ЭФЭ слова главы оборонного ведомства хуситов Мухаммеда Насера Атифи.

Он отметил, что в верхних эшелонах власти хуситов, политических и военных, хорошо изучили меры противодействия в отношении США и Великобритании, а конкретно в этот момент "выдерживается стратегическое выжидание для того, чтобы дать ответ в должное время".

"Мы превратим Красное и Аравийское море в огненное пространство", - цитирует ЭФЭ Атифи, который в то же время подчеркнул, что регион остается безопасным для торговых судов, если только они не направляются в Израиль, и не принадлежат Израилю, США или Великобритании.

ЭФЭ напоминает, что из-за напряженности в регионе основные компании, занимающиеся морскими перевозками, изменяют трассы, чтобы избежать прохода их судов близ берегов Йемена. По этому морскому пути осуществляются мировые перевозки 8% злаковых, 8% СПГ и 12% нефти, отмечает агентство.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

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Тэги: ЙЕМЕН, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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