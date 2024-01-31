На ближайшее время запланирована телефонная беседа Байдена с Си Цзиньпином - Белый дом

В ближайшее время может состояться телефонная беседа президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
Договоренность о том, что лидерам двух стран "надо будет поговорить" была достигнута в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке, сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.
Советник американского президента отметил, что в настоящее время Вашингтон активно использует для стабилизации отношений с Пекином метод "активной дипломатии".
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