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На ближайшее время запланирована телефонная беседа Байдена с Си Цзиньпином - Белый дом

В ближайшее время может состояться телефонная беседа президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Договоренность о том, что лидерам двух стран "надо будет поговорить" была достигнута в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке, сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

Советник американского президента отметил, что в настоящее время Вашингтон активно использует для стабилизации отношений с Пекином метод "активной дипломатии".

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Тэги: США, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, БЕСЕДА


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