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Цена на нефть

30.01 $/bbl +/- WTI 77.82 +1.04 Brent 82.87 +0.47

ТЭК 31.01.2024 20:05

Brent подешевела до $81,78 за баррель

Цены на нефть ушли вниз вечером в среду после выхода данных о запасах в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:41 по бакинскому времени составляет $81,78 за баррель, что на $1,09 (1,32%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Срок биржевого обращения мартовских контрактов истекает в среду. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на $1,51 (1,83%), до $80,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,72 (2,21%), до $76,1 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 1,16 млн баррелей и составили 254,13 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,54 млн баррелей, до 130,79 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

При этом запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,97 млн баррелей за неделю, которая завершилась 26 января. До этого показатель две недели подряд падал не менее чем на 2 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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