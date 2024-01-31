Brent подешевела до $81,78 за баррель

Цены на нефть ушли вниз вечером в среду после выхода данных о запасах в США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:41 по бакинскому времени составляет $81,78 за баррель, что на $1,09 (1,32%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.
Срок биржевого обращения мартовских контрактов истекает в среду. Более активно торгуемые апрельские фьючерсы на Brent подешевели в ходе торгов на $1,51 (1,83%), до $80,99 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,72 (2,21%), до $76,1 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 1,16 млн баррелей и составили 254,13 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,54 млн баррелей, до 130,79 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
При этом запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 1,97 млн баррелей за неделю, которая завершилась 26 января. До этого показатель две недели подряд падал не менее чем на 2 млн баррелей.
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