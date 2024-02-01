ЕБРР и ASCO подписали кредитное соглашение

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал с ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) кредитное соглашение.
Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
“В рамках успешного сотрудничества ЕБРР с нашей страной сегодня было подписано кредитное соглашение между ЕБРР и ASCO”, - написал Джаббаров в соцсетях.
Он отметил, что реализация документа будет способствовать укреплению региональных коммуникаций и торговых отношений, увеличению транзитных грузоперевозок и повышению конкурентоспособности за счет диверсификации направлений маршрутов.
Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года ЕБРР утвердил выделение кредита ASCO в размере $60 млн. Кредитные средства будут направлены на покупку ASCO двух сухогрузов в рамках стратегии расширения международных операций пароходства.
Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк выделил 3,7 млрд евро для финансирования 189 проектов в Азербайджане. По состоянию на 31 октября 2023 года текущий портфель ЕБРР по 31 проекту в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.
Х.Насирзаде
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