ЕБРР и ASCO подписали кредитное соглашение

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписал с ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) кредитное соглашение.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.





“В рамках успешного сотрудничества ЕБРР с нашей страной сегодня было подписано кредитное соглашение между ЕБРР и ASCO”, - написал Джаббаров в соцсетях.





Он отметил, что реализация документа будет способствовать укреплению региональных коммуникаций и торговых отношений, увеличению транзитных грузоперевозок и повышению конкурентоспособности за счет диверсификации направлений маршрутов.





Как сообщалось ранее, в декабре 2023 года ЕБРР утвердил выделение кредита ASCO в размере $60 млн. Кредитные средства будут направлены на покупку ASCO двух сухогрузов в рамках стратегии расширения международных операций пароходства.





Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк выделил 3,7 млрд евро для финансирования 189 проектов в Азербайджане. По состоянию на 31 октября 2023 года текущий портфель ЕБРР по 31 проекту в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.





Х.Насирзаде