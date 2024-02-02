ASCO привлекло $42 млн от ЕБРР на покупку двух сухогрузов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) кредит в размере $42 млн (38,71 млн евро).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЕБРР, в четверг в Баку стороны подписали соглашение о кредите.

ASCO направит эти средства на приобретение двух сухогрузов типа Handysize. «Новые суда поддержат стремление Азербайджана укрепить позиции страны, как важнейшего звена Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками. ЕБРР также будет поддерживать ASCO в совершенствовании практики корпоративного управления и раскрытия информации, связанной с изменением климата, чтобы лучше решать проблемы декарбонизации в судоходном секторе и подготовить основу для первых финансовых отчетов ASCO, связанных с устойчивым развитием», - подчеркнули в банке.

В министерстве экономики Азербайджана, в свою очередь, заявили, что общая стоимость проекта покупки двух сухогрузов оценивается в $60 млн, из которых 70% - это доля ЕБРР, 30% - ASCO.

Р.Ахмедов