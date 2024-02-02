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Транспорт и связь 02.02.2024 00:39

ASCO привлекло $42 млн от ЕБРР на покупку двух сухогрузов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделяет ЗАО "Каспийское морское пароходство" (ASCO) кредит в размере $42 млн (38,71 млн евро).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЕБРР, в четверг в Баку стороны подписали соглашение о кредите.

ASCO направит эти средства на приобретение двух сухогрузов типа Handysize. «Новые суда поддержат стремление Азербайджана укрепить позиции страны, как важнейшего звена Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ с мировыми рынками. ЕБРР также будет поддерживать ASCO в совершенствовании практики корпоративного управления и раскрытия информации, связанной с изменением климата, чтобы лучше решать проблемы декарбонизации в судоходном секторе и подготовить основу для первых финансовых отчетов ASCO, связанных с устойчивым развитием», - подчеркнули в банке.

В министерстве экономики Азербайджана, в свою очередь, заявили, что общая стоимость проекта покупки двух сухогрузов оценивается в $60 млн, из которых 70% - это доля ЕБРР, 30% - ASCO.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЕБРР, ASCO, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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