ЕБРР утвердил выделение ASCO $60 млн на покупку двух сухогрузов

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил выделение кредита ЗАО «Каспийское морское пароходство» (ASCO) в размере $60 млн.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке, Совет директоров ЕБРР утвердил предоставление кредита ASCO 13 декабря.

«Кредитные средства будут направлены на покупку ASCO двух сухогрузов в рамках стратегии расширения международных операций», - отметили в банке.

«Этот проект поможет ASCO расширить свои операции в международных водах за пределами Каспийского моря, укрепив региональные связи и торговые отношения в рамках Транскаспийского транспортного маршрута (Среднего коридора)», - добавили в банке.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк выделил 3,7 млрд евро для финансирования 189 проектов в Азербайджане. По состоянию на 31 октября 2023 года текущий портфель ЕБРР по 31 проекту в Азербайджане оценивается в 948 млн евро.

А.Азизов