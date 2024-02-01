Нефть продолжает расти, Brent у $81,1 за баррель

Подъем цен на нефть продолжается вечером в четверг, котировки восстанавливаются после падения днем ранее, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:40 выросла на $0,54 (0,67%), до $81,09 за баррель.

Фьючерсы на WTI на март на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,58 (0,76%), до $76,43 за баррель.

В среду цены на нефть упали примерно на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

"Общая добыча остается примерно на 300 тыс. б/с ниже рекордного уровня, и если это отставание не удастся сократить за несколько недель, мы получим снижение примерно в 2,1 млн баррелей в неделю по сравнению с уровнем начала года", - отметили аналитики Sevens Report Research.

Между тем в январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

"Рынок продолжает следить за Красным морем и всем регионом в целом, но мы знаем, что нефтяные котировки не отражают рисков для поставок до тех пор, пока у них не появится веская причина, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Рост запасов нефти в США и добычи в стране лишил цены импульса к росту".