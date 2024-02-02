Нефть умеренно дорожает после падения накануне

Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после падения днем ранее.

Цена апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:06 составляет $79,07 за баррель, что на $0,37 (0,47%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,85 (2,3%), до $78,7 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,3 (0,41%) и составили $74,12 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $2,03 (2,7%) - до $73,82 за баррель.

Обе марки завершили торги четверга на минимумах за две недели на слухах о возможном перемирии между Израилем и ХАМАС.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС дала первоначальное одобрение сделке, которая предусматривает обмен заложниками и прекращение боевых действий в секторе Газа на шесть недель, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя МИД Катара.