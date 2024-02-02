Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8485 RUR   0.0188 GBR   2.1669 TRY   0.0558

Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

Туризм 02.02.2024 19:48

Поток иностранных туристов в Испанию в 2023 г. подскочил на 18,7%, до 85,1 млн

В 2023 году Испанию посетили 85,1 млн туристов, на 18,7% больше, чем годом ранее, сообщил Национальный институт статистики, представивший предварительные данные.

Турпоток на 1,9% превысил показатель допандемийного 2019 года.

Чаще всего страну посещали граждане Великобритании (17,3 млн туристов), Франции (11,8 млн) и Германии (10,8 млн). Самым популярным у иностранцев регионом Испании стала Каталония, в тройку лидеров также вошли Балеарские и Канарские острова.

В декабре турпоток вырос на 26,2% относительно предыдущего года и составил 5,2 млн человек. Средняя продолжительность пребывания туристов составляла от четырех до семи ночей, причем по путевкам Испанию посетили свыше 1,1 млн человек, самостоятельно бронировали проезд и отели почти 4,1 млн человек.

Окончательные данные о туризме за 2023 год будут обнародованы в марте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИСТЫ, ПОТОК, РОСТ


Похожие новости


Испания откроется для иностранных туристов в июле После референдума о независимости Каталония потеряла 5% туристов, турпоток в Мадрид вырос на 7% Турпоток из России в Испанию за пять месяцев вырос почти на 14% В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az