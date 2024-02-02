ASCO планирует строительство 7 новых судов для обслуживания нефтегазовых операций на Каспии

ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское пароходство" (ASCO) в пятницу подписало договор с ООО "Бакинский судостроительный завод" (БСЗ) на строительство новых судов для поддержки нефтегазовых операций в Каспийском море.
"В рамках продолжения сотрудничества с компанией SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана - ИФ) принято решение о строительстве в ближайшие годы семи судов, включая три пассажирских и четыре водолазных. По договоренности сторон, строительство этих судов будет осуществлено на Бакинском судостроительном заводе. Соответствующий договор в пятницу подписали председатели правления ASCO и БСЗ Рауф Велиев и Эльшад Нуриев", - говорится в сообщении пароходства.
Согласно договору, Бакинский судостроительный завод обязался в течение 18-24 месяцев построить по заказу ASCO три пассажирских судна вместимостью 50 человек каждый и одно водолазное с гибридным двигателем для работы на глубине моря 60 метров.
"Данные суда будут отвечать международным стандартам, и обладать широкими техническими возможностями. Они сыграют важную роль в повышении качества услуг морского транспорта, оказываемых в процессе нефте- и газодобычи", - говорится в информации.
По информации ASCO, пассажирские суда спроектированы ведущей дизайнерской компанией. Строительство водолазного судна будет осуществлено по проекту ООО "ASCO Muhendislik". Оно станет первым, плавающим на Каспии судном, оснащенным гибридным двигателем.
Бакинский судостроительный завод был создан в 2011 году с целью предоставления услуг судостроения и судоремонта для морской отрасли Каспийского региона. Предприятие специализируется на проектировании и строительстве коммерческих, пассажирских судов, буксиров, паромов и т. д.
Флот ASCO наряду с транспортным, включает также специализированный флот и судоремонтные заводы.
Транспортный флот состоит из 53 судов, в том числе, 22 танкеров, 13 паромов, 14 универсальных сухогрузов, 2 судов типа Ro-Ro, 2 судов типа Ro-Pax.
В состав специализированного флота входят 210 судна, в том числе 20 крановых, 25 буксирно-снабженческих, 26 пассажирских, 2 трубоукладывающих, 6 пожарных, 7 инженерно-геологических, 2 водолазных и 88 служебных и вспомогательных судов.
Н.Аббасова
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