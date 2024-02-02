Нефть ушла в минус, Brent ниже $77 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:02 составляет $76,94 за баррель, что на $1,76 (2,24%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,92 (2,6%), до $71,9 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.