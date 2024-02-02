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Цена на нефть

01.02 $/bbl +/- WTI 73.82 -2.03 Brent 78.70 -1.85

ТЭК 02.02.2024 19:21

Нефть ушла в минус, Brent ниже $77 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению вечером в пятницу на фоне активного укрепления доллара США.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:02 составляет $76,94 за баррель, что на $1,76 (2,24%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на WTI на март на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,92 (2,6%), до $71,9 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,6%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу сильных данных по американскому рынку труда.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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