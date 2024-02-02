Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане является свидетельством доверия и уважения международного сообщества - Алиев

Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане является свидетельством доверия и уважения международного сообщества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
“Решение о проведении в Азербайджане СОР29 при единогласной позиции международного сообщества является свидетельством доверия и уважения к нашей стране. Азербайджанская сторона готова к тесному сотрудничеству с данной организацией и всей семьей ООН для успешного проведения этого мероприятия”, - сказал Алиев в пятницу, принимая исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.
Президент также подчеркнул, что Азербайджан обладает богатым опытом в организации международных мероприятий.
“СОР29 станет одним из самых крупных по масштабу и числу участников мероприятий, проведенных в нашей стране и в мире в целом. Азербайджан предпринимает все необходимые шаги как в организационном плане, так и с точки зрения значения мероприятия, в этом контексте наша страна высоко оценивает тесное сотрудничество с международными партнерами”, - подчеркнул Алиев.
Он также отметил, что решение о проведении в Азербайджане СОР29 достигнуто в контексте продвижения региональной мирной повестки дня, и это является новым развитием в истории СОР в целом.
Также Алиев выразил уверенность в том, что проведение в Азербайджане СОР29 придаст импульс усилиям нашей страны в переходе на зеленую энергию и дальнейшему развитию сотрудничества с международными партнерами в данной сфере.
Стил в свою очередь передал о готовности организации оказать Азербайджану поддержку и поделиться с ним своим опытом.
Х.Насирзаде
Австралийский производитель вин Accolade Wines отошел кредиторам
Intel откладывает запуск завода по выпуску чипов в Огайо минимум на год
Chevron сократил чистую прибыль почти в три раза в IV кв., снизил выручку на 16,5%
Поток иностранных туристов в Испанию в 2023 г. подскочил на 18,7%, до 85,1 млн
Расходы американцев на День святого Валентина в 2024 г. составят $25,8 млрд
Эксперты ВБ оценили потребности в инвестициях для снижения уровня потерь воды в Баку до 40%
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
США усиливают оборону на подвергшейся удару базе беспилотника в Иордании
Минфин США ввел санкции против ряда структур из Ирана и Гонконга
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!
Студентка Бакинской высшей школы нефти награждена президентской премией
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы