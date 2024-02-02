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Внешняя политика 02.02.2024 21:14

Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане является свидетельством доверия и уважения международного сообщества - Алиев

Единогласное решение о проведении СОР29 в Азербайджане является свидетельством доверия и уважения международного сообщества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

“Решение о проведении в Азербайджане СОР29 при единогласной позиции международного сообщества является свидетельством доверия и уважения к нашей стране. Азербайджанская сторона готова к тесному сотрудничеству с данной организацией и всей семьей ООН для успешного проведения этого мероприятия”, - сказал Алиев в пятницу, принимая исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймона Стила.


Президент также подчеркнул, что Азербайджан обладает богатым опытом в организации международных мероприятий.


“СОР29 станет одним из самых крупных по масштабу и числу участников мероприятий, проведенных в нашей стране и в мире в целом. Азербайджан предпринимает все необходимые шаги как в организационном плане, так и с точки зрения значения мероприятия, в этом контексте наша страна высоко оценивает тесное сотрудничество с международными партнерами”, - подчеркнул Алиев.


Он также отметил, что решение о проведении в Азербайджане СОР29 достигнуто в контексте продвижения региональной мирной повестки дня, и это является новым развитием в истории СОР в целом.


Также Алиев выразил уверенность в том, что проведение в Азербайджане СОР29 придаст импульс усилиям нашей страны в переходе на зеленую энергию и дальнейшему развитию сотрудничества с международными партнерами в данной сфере.


Стил в свою очередь передал о готовности организации оказать Азербайджану поддержку и поделиться с ним своим опытом.


Х.Насирзаде


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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОР29, СОТРУДНИЧЕСТВО

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