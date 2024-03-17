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Оборона 17.03.2024 22:51

Азербайджан модернизирует оборонный потенциал - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о приверженности Баку к сотрудничеству с НАТО.

«Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, более 30 лет хорошего партнерства. Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в воскресенье в Баку.

Алиев также отметил, что реформы, проведенные в Вооруженных силах Азербайджана, дали хорошие результаты. «Мы модернизируем наш оборонный потенциал и сегодня можем продемонстрировать высокий уровень профессионализма», - добавил глава государства.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, СОТРУДНИЧЕСТВО


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