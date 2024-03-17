Азербайджан модернизирует оборонный потенциал - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о приверженности Баку к сотрудничеству с НАТО.

«Партнерство НАТО и Азербайджана имеет долгую историю, более 30 лет хорошего партнерства. Азербайджан участвовал в миротворческих операциях в Косово и Афганистане, что стало огромным опытом для нас. В конце августа 2021 года наши военнослужащие были в числе последних коалиционных сил, покинувших Афганистан. Это еще раз демонстрирует нашу твердую приверженность нашему сотрудничеству», - сказал Алиев, выступая с заявлением для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в воскресенье в Баку.

Алиев также отметил, что реформы, проведенные в Вооруженных силах Азербайджана, дали хорошие результаты. «Мы модернизируем наш оборонный потенциал и сегодня можем продемонстрировать высокий уровень профессионализма», - добавил глава государства.

Р.Ахмедов