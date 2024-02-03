Возвращение корабля Crew Dragon с коммерческими туристами с МКС на Землю отложили до понедельника

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя космическими туристами на борту покинет Международную космическую станцию (МКС) для возвращения на Землю не ранее понедельника из-за непогоды в районе приводнения, сообщило NASA.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями у берегов Флориды, команда специалистов планирует отстыковку корабля третьей миссии Axiom от МКС не ранее понедельника, 5 февраля", - говорится в сообщении управления.
Корабль с туристами прибыл на станцию 20 января. В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.
В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) туристы работали вместе с действующим экипажем станции. Они должны были провести на ее борту 30 научных экспериментов.
Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полёт экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.
Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.
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