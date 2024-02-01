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Это интересно 01.02.2024 11:07

Американский корабль Сrew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" отправится на МКС 22 февраля - NASA

Американский многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребёнкиным в составе экипажа отправится на МКС 22 февраля, сообщает NASA.

"NASA и SpaceX планируют старт миссии Crew-8 к МКС не ранее вторника, 22 февраля", - говорится в сообщении на сайте управления.

В состав международного экипажа в рамках миссии Crew-8 входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Дженнет Эппс и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребёнкин.

Запуск корабля с экипажем планируется осуществить со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Всего экипаж проведёт на станции около шести месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

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Тэги: США, NASA, МКС, ПОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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