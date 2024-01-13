Экспериментальный американский сверхзвуковой самолет X-59, способный преодолевать звуковой барьер, не создавая при этом эффекта оглушительного звукового удара, представило NASA в ходе официальной презентации на заводе в городе Палмдейл, штат Калифорния.
"Цель нашего экспериментального сверхзвукового самолета X-59 заключается в том, чтобы сделать звуковые удары тише и помочь снять запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты", - сообщило NASA.
Первый тестовый полет X-59, создаваемый NASA совместно с корпорацией Lockheed Martin по программе Тихой сверхзвуковой технологии (Quiet SuperSonic Technology - Quesst), должен состояться позднее в текущем году, отметили в агентстве.
Разработка самолета началась в 2019 году на заводе Skunk Works корпорации Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния. X-59 - не пассажирский самолет, а экспериментальная машина для испытания нового типа фюзеляжа.
Обычные сверхзвуковые самолеты при преодолении звукового барьера создают так называемый "звуковой удар". Благодаря особой форме крыльев и передовым техническим характеристикам X-59 достигается значительное снижение уровня шума по сравнению с бывшим британо-французским сверхзвуковым пассажирским самолетом Concord и советским Ту-144. Более того, уровень шума снижен до 70-75 децибел по сравнению двигателем обычного самолета, шум которого достигает около 140 децибел.
Самолет с двигателем, разработанным компанией General Electric Aviation, должен развивать скорость более 1,8 тыс. км в час и выполнять полет на высоте до 16,8 тыс. метров. Длина X-59 составляет 30 м, размах крыльев - 9 м, а взлетная масса достигает 14,7 тонны.
Технологии, использованные при разработке X-59, должны способствовать созданию перспективных сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения. Если предстоящие летные испытания пройдут успешно, то это позволит авиастроительным компаниям впервые за последние 50 лет вернуться к идее гражданской сверхзвуковой авиации.
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