NASA восстановило связь с марсианским вертолётом Ingenuity

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA в воскресенье восстановили связь с американским марсианским вертолётом Ingenuity.

"Мы возобновили связь с марсианским вертолётом, дав команду марсоходу Perseverance проводить длительные сеансы прослушивания для получения сигнала от Ingenuity", - говорится в сообщении лаборатории NASA.

По данным NASA, команда инженеров миссии Ingenuity анализирует полученные данные, чтобы понять причину внезапной потери связи в ходе 72-го полёта аппарата над поверхностью Красной планеты.

Ранее в субботу лаборатория сообщила, что связь между вертолетом и марсоходом Perseverance, который действует в качестве связующего звена между ним и Землей, прекратилась 18 января при завершении планового полета.

Американская автоматическая межпланетная станции с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") и вертолетом Ingenuity ("Изобретательность") совершила посадку на Красную планету в феврале 2021 года. Perseverance исследует поверхность планеты и собирает образцы породы для последующей доставки на Землю. В свою очередь, Ingenuity выполняет функции разведывательного вертолета, помогая марсоходу в его миссии.

Нынешний полет марсианского вертолета стал 72-м по счету. Общая продолжительность полетов Ingenuity в атмосфере Красной планеты составила более 128 минут, в течение которых он преодолел 17,7 км.