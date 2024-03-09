Первый пилотируемый полет корабля Boeing Starliner к МКС перенесли на май - NASA

Первый испытательный полет к Международной космической станции (МКС) в пилотируемом режиме корабля CST-100 Starliner, разработанного корпорацией Boeing, перенесли на начало мая, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
"Испытательный полёт в настоящий момент запланирован на начало мая из-за графика полётов к космической станции на орбитальную лабораторию", - говорится в сообщении.
Ранее запуск перспективного корабля с экипажем планировалось осуществить 22 апреля.
На Starliner к МКС должны отправиться астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Экипаж проведет на станции две недели.
Основная задача миссии - проверить способность корабля благополучно транспортировать экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
После завершения миссии на МКС корабль должен будет совершить мягкую посадку на сушу на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.
Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС.
20 декабря 2019 года в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением Starliner отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска, совершив успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс. Это была первая в истории посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.
В рамках второго тестового беспилотного полета 21 мая 2022 года корабль успешно пристыковался в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС, доставив на станцию более 360 кг материалов для ее снабжения.
Корпорация Boeing получила свыше $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Корабль предназначен для экипажа численностью до семи человек.
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