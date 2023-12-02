США планируют в 2024 году запуск более 20 военных спутников

Соединенные Штаты в следующем году планируют вывести на орбиту не менее шести разведывательных спутников, следует из данных американского Космического командования.
Всего в 2024 году предполагается вывод на орбиту 21 американского военного спутника, среди которых аппараты разведывательного назначения, системы предупреждения о ракетном нападении, а также связи.
В текущем году Пентагон вывел на орбиту 12 военных спутников.
Запуски спутников будут осуществляться с помощью ракет-носителей компаний United Launch Alliance (ULA), которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества, и SpaceX.
По предварительной оценке, ULA получит $1,3 млрд за 11 предстоящих запусков, а SpaceX за 10 запусков - $1,2 млрд.
В предстоящие два-три года Пентагон планирует запустить на орбиту 48 военных спутников.
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