США планируют оснастить свои военные спутники защитой от ракетных перехватов

Соединенные Штаты разрабатывают системы защиты своих военных спутников от перехвата противоспутниковыми ракетами прямого взлета (DA-ASAT), заявил командующий американскими Космическими силами генерал Шанс Зальцман.

"Космические силы должны работать над способами защиты спутников как от кинетических (физических ударов ракет), так и от некинетических (электронных или кибератак)", - сказал он, выступая на заседании американского аналитический центра Атлантический совет.

Генерал отметил, что противоспутниковые возможности Китая являются наибольшим вызовом для Космических сил США. Он указал, что проведенное в 2007 году Китаем испытание системы DA-ASAT по уничтожению спутника на орбите стало поворотным моментом в истории военно-космических операций.

В настоящее время такими противоспутниковыми системами располагают США, России, Китай и Индия.