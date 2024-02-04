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Дальнее зарубежье 04.02.2024 16:48

Удары США по Йемену противоречат их заявлениям о желании избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке - МИД Ирана

Авиаудары США и Британии по позициям хуситов в Йемене противоречат заявлениям этих стран о желании избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке и лишь разжигают хаос и нестабильность в регионе, передает в воскресенье иранское агентство "Мехр" со ссылкой на МИД Ирана.

"Эти атаки прямо противоречат повторяющимся заявлениям из Вашингтона и Лондона о том, что они не хотят расширения войны и конфликта в регионе", - заявил представитель иностранных дел Ирана Нассер Канани.

Он также обвинил США и Британию в "разжигании хаоса, беспорядка, небезопасности и нестабильности" и указал на то, что действия этих стран нарушают международное право, суверенитет и территориальную целостность Йемена.

Американские и британские войска при поддержке ряда союзников атаковали в субботу вечером позиции хуситов в Йемене, нанесли удары по 36 объектам в 13 населенных пунктах. Хуситы в свою очередь пообещали не оставить без реакции эти атаки.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе вооруженные силы США и Британии нанесли несколько серий ударов по военным объектам хуситов, целью которых было уничтожение баз беспилотников, противокорабельных и баллистических ракет, которые используются при атаках на коммерческие суда на юге Красного моря.

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Тэги: ИРАН, ХУСИТЫ, США, РЕАКЦИЯ


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