Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Тертере

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с фактом подрыва на мине в Тертерском районе.

Согласно данным Генпрокуратуры, передает “Интерфакс-Азербайджан”, житель села Гарадаглы Тертерском района Гасанали Алиев (2001 г.р.) в воскресенье примерно в 17:00 получил ранение в результате подрыва на мине на территории села Гызылоба Тертерского района, где раньше проходила линия соприкосновения.





“В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, проводятся другие необходимые следственные действия. В настоящее время в прокуратуре Тертерского района по факту проводится расследование”, - отмечается в информации ведомства.





Х.Насирзаде