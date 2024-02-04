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Происшествия 04.02.2024 18:51

Генпрокуратура Азербайджана расследует новый факт подрыва на мине в Тертере

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о начале расследования в связи с фактом подрыва на мине в Тертерском районе.

Согласно данным Генпрокуратуры, передает “Интерфакс-Азербайджан”, житель села Гарадаглы Тертерском района Гасанали Алиев (2001 г.р.) в воскресенье примерно в 17:00 получил ранение в результате подрыва на мине на территории села Гызылоба Тертерского района, где раньше проходила линия соприкосновения.


“В настоящее время сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, проводятся другие необходимые следственные действия. В настоящее время в прокуратуре Тертерского района по факту проводится расследование”, - отмечается в информации ведомства.


Х.Насирзаде


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Тэги: ГЕНПРОКУРАТУРА, ТЕРТЕР, МИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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