Нетаньяху считает неприемлемыми требования ХАМАС для обмена заложниками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что не примет требования группировки ХАМАС, которые она выдвинула для обмена заключенными и заложниками, сообщают ближневосточные СМИ.
"У ХАМАС есть требования, которые мы не примем", - сказал Нетаньяху в ходе встречи с депутатами от своей партии "Ликуд".
По его словам, израильская сторона будет готова принять палестинские условия, но они "должны быть похожими на те, которые были в предыдущем соглашении".
Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к полному прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск с территории анклава. Хания также указал на необходимость восстановления сектора Газа и заключения "серьезного" соглашения об обмене заложников на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.
Представитель катарского МИД в пятницу сообщил, что группировка ХАМАС дала предварительное согласие на второе перемирие с Израилем в секторе Газа и на обмен заложниками и заключенными.
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