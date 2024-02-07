Золотовалютные резервы Беларуси снизились в январе

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля 2024 года составили $8 млрд 093,5 млн, сообщается на сайте Национального банка страны.
За январь резервы снизились на 0,4% (на $33,9 млн) после снижения в декабре 2023 года на 1,55% (на $128,2 млн).
По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 февраля составил $3 млрд 150 млн, снизившись 0,2% (на $7 млн), объем монетарного золота - $3 млрд 563 млн, снизившись на 0,5% (на $18,7 млн).
Как сообщалось, по итогам 2023 года золотовалютные резервы страны увеличились на 2,5% (на $197,9 млн), составив $8 млрд 127,4 млн при целевом прогнозе Нацбанка не менее $6 млрд. В 2022 году ЗВР Беларуси сократились на 5,9%, до $7,93 млрд после роста на 12,8% в 2021 году и падения на 20,5% в 2020 году.
Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Беларуси, объем международных резервных активов Беларуси на конец текущего года должен составить не менее $6 млрд.
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