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Макроэкономика 07.02.2024 12:18

Золотовалютные резервы Беларуси снизились в январе

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 февраля 2024 года составили $8 млрд 093,5 млн, сообщается на сайте Национального банка страны.

За январь резервы снизились на 0,4% (на $33,9 млн) после снижения в декабре 2023 года на 1,55% (на $128,2 млн).

По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 февраля составил $3 млрд 150 млн, снизившись 0,2% (на $7 млн), объем монетарного золота - $3 млрд 563 млн, снизившись на 0,5% (на $18,7 млн).

Как сообщалось, по итогам 2023 года золотовалютные резервы страны увеличились на 2,5% (на $197,9 млн), составив $8 млрд 127,4 млн при целевом прогнозе Нацбанка не менее $6 млрд. В 2022 году ЗВР Беларуси сократились на 5,9%, до $7,93 млрд после роста на 12,8% в 2021 году и падения на 20,5% в 2020 году.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики Беларуси, объем международных резервных активов Беларуси на конец текущего года должен составить не менее $6 млрд.

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Тэги: ЗОЛОТО, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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