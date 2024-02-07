Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах в Азербайджане, набирает 92,1% – глава ЦИК

Председатель Центризбиркома Мазахир Панахов на пресс-конференции в среду заявил, что действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев лидирует на внеочередных президентских выборах, набирает 92,1%.
Панахов подчеркнул, то на текущий момент ЦИК завершил подсчет 54,47% голосов.
По его словам, которые приводит "Интерфакс-Азербайджан", Захид Орудж набирает 2,2% голосов, Фазиль Мустафа – 1,99%, Гудрят Гасангулиев – 1,78%, Рази Нуруллаев 0,79%, Эльшад Мусаев – 0,66%, Фуад Алиев – 0,48%.
Глава ЦИК подчеркнул, что на внеочередных выборах явка составила 76,73%, всего проголосовало 4 млн 971,032 тыс. избирателей. «Для сравнения на выборах в 2018 году явка составила 74,5%, тогда проголосовало 3 млн 962,116 тыс. человек. Как видно, число принявших участие в выборах увеличилось более чем на 1 млн человек. Это очень хороший показатель активности избирателей», - добавил Панахов.
Х.Насирзаде
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