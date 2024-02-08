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08.02.2024 16:18

Израиль может отказаться от идеи ликвидировать лидера ХАМАС при условии освобождения всех заложников

Правительство Израиля обсуждает возможность изгнания, а не ликвидации, лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара при условии освобождения всех заложников, находящихся в плену у ХАМАС в анклаве, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

"Мы не возражаем, если Синвар уйдет подобно тому, как Ясир Арафат покинул Ливан. Мы позволим этому случиться, если всех заложников освободят", - приводит телеканал слова одного из советников израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

В 1982 году израильская армия вторглась в Ливан и взяла в кольцо силы Организации освобождения Палестины (ООП), председателем которой был Ясир Арафат. При американском и европейском посредничестве Израиль и ООП достигли соглашения, благодаря чему Арафат и силы ООП покинули Бейрут, а Израиль обязался не продолжать военные действия в Ливане. После этого Арафат жил в изгнании в Тунисе.

По данным одного из источников NBC News, власти Израиля с ноября 2023 года обсуждают идею изгнания Синвара и создания "дерадикализированного" органа управления сектором Газа.

"Нам нужно молодое руководство, новое руководство, которое мыслит по-другому, которое готово говорить о мире, менять умонастроения и просвещать людей, как на Западном берегу реки Иордан, так и в секторе Газа", - добавил советник Нетаньяху.

Источники, приближенные к израильскому правительству, сообщили, что вариант изгнания "был лишь одним из ряда предложений, которые Израиль направил США" в рамках переговоров по урегулированию на Ближнем Востоке.

При этом советники израильского военного кабинета, принявшие участие в обсуждении возможного изгнания Синвара, признают, что "маловероятно, что тот когда-либо согласится на это".

NBC News отмечает, что изначально власти Израиля планировали ликвидировать Синвара и главу военного крыла ХАМАС Мохаммада Дейфа. По данным израильских официальных лиц, Синвар и Дейф на данный момент скрываются в туннелях под Хан-Юнисом и Рафахом.

7 октября ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХАМАС, ЛИДЕР, ИЗГНАНИЕ


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