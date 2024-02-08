Брюссель может выделить соседним с Украиной странам ЕС 100 млн евро для компенсации ущерба их АПК

Европейская комиссия рассматривает возможность выделения финансовой помощи Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии в размере 100 млн евро для минимизации ущерба, нанесенного импортом агропродукции из Украины, сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.
"К решению все готово. Теперь будет два пакета. Один из них, который по сути, является вторым, составит 100 млн евро и адресован пяти соседним государствам-членам, пострадавшим от импорта из Украины, значительного увеличения импорта зерна из Украины. (...) Также я предложил активировать третий пакет, оставшуюся часть кризисного резерва, в размере 330 млн евро для остальных стран-членов", - сказал он перед неформальной встречей аграрных министров Европейского союза в Швеции в четверг.
По его информации, в ближайшее время ожидается принятие соответствующего решения председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Еврокомиссар напомнил, что в странах Европейского союза, не граничащих с Украиной, также наблюдается кризис в агросекторе из-за роста цен на энергию и на удобрения.
"Это последствия, затронувшие всех фермеров в Европейском союзе. Именно поэтому я предложил активировать остаток кризисного резерва для всех стран-членов", - сказал Войцеховский и выразил надежду, что решение по обеим частям кризисного резерва будет принято на следующей неделе.
Как сообщалось, в большинстве стран Европейского союза проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне поступающей из Украины беспошлинно агропродукции.
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