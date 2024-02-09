BP-Azerbaijan во II полугодии 2024г начнет бурение первой скважины для добычи deep-gas на блоке АЧГ

Компания BP-Azerbaijan планирует во втором полугодии 2024 года начать бурение первой добывающей скважины для добычи газа с глубокозалегающих пластов блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), добычу первого газа ждет в начале 2025 года, заявил вице-президент BP по скважинам в Азербайджане, Грузии и Турции Джим О`Лири.

«Во второй половине 2024 года мы планируем начать бурение первой добывающей скважины для добычи газа (deep-gas) на блоке АЧГ. В случае успешных результатов бурения данной скважины, добычу первого глубокозалегающего газа планируем начать в начале 2025 года",- сказал О`Лири журналистам в пятницу.

Как сообщалось, запасы deep-gas на АЧГ в настоящее время прогнозируются в 300 млрд кубометров.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.

Н.Аббасова