Суммарная добыча нефти с платформы «Западный Азери» преодолела отметку в 1 млрд баррелей – bp

Суммарный объем добычи нефти с платформы «Западный Азери» на блоке Азери-Чираг-Гюнешли с момента ввода ее в эксплуатацию достиг 1 млрд баррелей, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе компании BP-Azerbaijan.
«12 декабря 2023 года с платформы «Западный Азери» на блоке АЧГ был получен миллиардный баррель нефти», - говорится в сообщении.
«Это вторая платформа на блоке АЧГ, которая преодолела отметку в 1 млрд баррелей по совокупному объему добычи нефти. Первой платформой, достигшей этого рубежа, стала «Центральный Азери» – в июле 2021 года. Мы надеемся, что эта великая полоса успеха в АЧГ продолжится», - заявил вице-президент BP по производству в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Эльхан Мамедов.
По данным bp, первая нефть с платформы «Западный Азери» была получена в декабре 2005 года. В настоящее время на платформе работают около 200 человек, большинство из которых, включая обоих руководителей платформы, являются гражданами Азербайджана.
«С 2005 года с платформы пробурено 40 скважин и множество боковых стволов. Из 35 действующих скважин 26 - эксплуатационные и 9 - водонагнетательные. Одной из первых скважин, введенных в эксплуатацию в 2005 году, является скважина С-06. Первоначально эта скважина давала 35 тыс. б/с нефти и в настоящее время является одной из самых продуктивных скважин на платформе. К настоящему времени с этой скважины добыто в общей сложности 80 млн баррелей нефти», - говорится в информации.
По данным компании, в настоящее время ежедневная добыча с платформы «Западный Азери» составляет 85 тыс. баррелей.
Как сообщалось ранее, добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2023 года составила порядка 100 млн баррелей (14 млн тонн), что на 12,3% ниже показателя 9 месяцев 2022 года.
В 2022 году добыча нефти на АЧГ составила 152 млн баррелей.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Н.Аббасова
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