BP сократила в 2023г добычу нефти на блоке АЧГ на 12,5%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в 2023 году составила порядка 133 млн баррелей (18 млн тонн), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).

Как сообщалось, в 2022 году с блока АЧГ суммарно было добыто 152 млн баррелей нефти (20 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в 2023 году в баррелях сократилась на 12,5%.

По данным BP, компания в 2023 году сократила объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с годом ранее на 3,4% - до $2 млрд 22 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $504 млн, капитальные - $1 млрд 518 млн", - отметили в компании.

Среднесуточная добыча нефти на блоке в 2023 году составила 363 тыс. баррелей (415,4 тыс. баррелей в 2022г). При этом с платформы Чираг в указанный период добывалось в среднем 23 тыс. б/с нефти (25,2 тыс. б/с в 2022г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" – 96 тыс. б/с (104,1 тыс. б/с), "Западный Азери" – 86 тыс. б/с (106,4 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 58 тыс. б/с (64 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" – 67 тыс. б/с (76,3 тыс. б/с), "Западный Чираг" – 33 тыс. б/с (39,4 тыс. б/с).

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской bp (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова